Путин похвалил Минобороны за быстрое строительство 16 медцентров

Сегодня по видеоконференции президент открыл восемь новых многофункциональных медцентров Минобороны для помощи людям с коронавирусной инфекцией.

Медцентры были возведены в Севастополе, городе Пушкине, Калининграде, Ростове-на-Дону, Омске, Уссурийске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске.

Первый центр в Нижнем Новгороде начал работу уже 17 апреля, затем были введены еще 7. Все сделано за два месяца, как и планировалось, заметил Владимир Путин, добавив, что даже не верилось сначала, что это возможно. "По линии военного ведомства построены, укомплектованы всем необходимым 16 центров, причем по всей стране: от Калининграда до Камчатки", - констатировал он. Все объекты оснащены современным оборудованием и системами жизнеобеспечения, создан запас лекарств.

"Они были возведены в беспрецедентно короткие сроки, с хорошим качеством, на совесть", - похвалил президент. Одновременно были сформированы сильные высокопрофессиональные медицинские коллективы новых центров. Глава государства поблагодарил руководство Минобороны, строителей и военнослужащих, а также пожелал успехов медикам.

Новые медцентры помогут более эффективно бороться с эпидемией, укрепят потенциал здравоохранения в регионах, оценил Путин и призвал держать специальный коечный фонд на самом высоком уровне готовности. "На 14 мая в регионах более 148 тысяч таких коек создано и оснащено", - сказал он.

После доклада главы Минобороны Сергея Шойгу президент еще раз повторил: "Были сомнения у меня даже: неужели это возможно - за такой срок сделать качественно такую большую работу. Но у вас получилось".