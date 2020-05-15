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15.05.2020 14:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

16 новых медцентров военные построили меньше чем за два месяца

Текст: Юрий Гаврилов
Введенные в пятницу в строй еще восемь военных многофункциональных медицинских центров рассчитаны на прием 800 больных. Совсем не факт, что там будут лечить исключительно военнослужащих, членов их семей и ведомственных пенсионеров. Как неоднократно говорили в Минобороны, все новые госпитали при необходимости также примут инфицированных коронавирусом гражданских пациентов.

Открытый в Ростове-на-Дону медцентр рассчитан на 160 койко-мест. В Калининграде и Омске - на сто. Лечебницы в городе Пушкин Ленинградской области, Севастополе и Сосновом Бору под Улан-Удэ - на 60. Такое же количество пациентов готов принять новый медцентр в Петропавловске-Камчатском. А объект в населенном пункте Анастасьевка Хабаровского края - две сотни заболевших коронавирусом.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Еще шесть военных медцентров готовы принять больных коронавирусом

С учетом ранее возведенных военными строителями госпиталей в Нижнем Новгороде и подмосковном Одинцово, а также новых многофункциональных лечебниц в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге, возможности таких медцентров серьезно расширились. Суммарно они могут принять уже 1600 заболевших коронавирусом. Именно такой объем койко-мест изначально фигурировал в планах Минобороны, когда во второй половине марта ведомство приступило к выполнению распоряжения президента России - начало строить по всей стране 16 многофункциональных медицинских центров.

Возводили их круглосуточно, в три смены и с опережением графика. По словам замминистра обороны Тимура Иванова, беспрецедентное по масштабам строительство шло в очень сжатые сроки - на каждый объект уходило от 40 до 56 суток. При этом общая площадь медцентров составила почти 115 тыс. квадратных метров, а на конкретных объектах в зависимости от их этажности и емкости - от 5 до 12 тысяч. И ведь делали не "времянки", не полевые платочные лечебницы, а капитальные сооружения, рассчитанные как минимум на полвека эксплуатации, со всей необходимой для подобных объектов инфраструктурой, в том числе особой системой циркуляции и очистки воздуха.

Более того, при их строительстве брались во внимание даже особенности "географии" каждого объекта. К примеру, новый госпиталь на Камчатке - регионе с повышенной сейсмоактивностью - выдержит 9-балльное землетрясение. А медцентры в страдающих от паводков районах Дальнего Востока и Забайкалья проектировали с учетом возможных подтоплений.

Фото: РИА Новости
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Все новые лечебницы оснастили самым современным медицинским оборудованием, в том числе компьютерными томографами, аппаратами для анестезиологии, эндоскопии и экстракорпоральной мембранной оксигинации. Есть там и достаточное количество средств защиты и санитарной обработки. Общее количество поставленной медтехники, специального оборудования и различных приборов - около 500 тыс. единиц. В новых лечебницах даже предусмотрели возможность использования прорывных телемедицинских технологий. В частности, для удаленных консультаций в режиме реального времени с ведущими врачами военных госпиталей. А в особо сложных случаях - со специалистами питерской Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

В этом старейшем российском медицинском вузе прошли обучение и переподготовку для работы с инфицированными COVID-19 доктора и медсестры, получившие назначение в новые центры. Штатных сотрудников там немало - всего порядка 2200 человек, в том числе 400 военврачей, 950 и 800 специалистов среднего и младшего медицинского персонала соответственно. Не все они военные, к работе в этих госпиталях также привлекли гражданских медиков.

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