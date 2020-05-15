Путин потребовал немедленно выплатить медикам апрельские надбавки

Пока не создана вакцина, медики пытаются помочь больным, используя уже известные лекарства. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Губернаторы должны сегодня же обеспечить федеральную доплату за апрель работникам здравоохранения, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом.

Такое поручение подписал президент.

Напомним, что сегодня на совещании Владимир Путин возмутился ситуацией с доплатами медикам. "Бюрократической канителью" назвал президент то, что вместо того, чтобы заплатить положенное, на местах занимаются подсчетами часов работы в "красной зоне".

Глава государства решил провести отдельное совещание в начале следующей недели по этому вопросу.