Онлайн‑акцию "Ночь в музее" посвятят 75‑летию Победы

По словам заммэра, пять московских музеев представят программу в честь 75-летия Победы. Например, на онлайн-экскурсии и выставки о Великой Отечественной войне приглашают Музей обороны Москвы, Музей танка Т-34 и Музей Владимира Высоцкого. Программу "Ночь в музее" представит и Красногорский филиал федерального Музея Победы, где в ходе экскурсии покажут игральные карты немецких офицеров, зимнюю шапку фельдмаршала Паулюса.

Во время прогулки по залам Государственного музея обороны Москвы гиды покажут ценные предметы из закрытого хранилища музея. Среди них - личные вещи военачальников, бойцов партизанских отрядов и тружеников тыла, участвовавших в битве за Москву. Это оружие, одежда, архивные фотографии, рисунки и наброски, которые делали на фронте солдаты.

Во время виртуального путешествия по залам музейного комплекса "История танка Т-34" экскурсоводы расскажут о создании и боевом пути легендарной машины, выполнявшей тактические задачи на фронте с первых дней войны и вплоть до Дня Победы. "Тридцатьчетверка" - именно так называли ее военные - стала самым массовым танком в 1940-х.

Кроме того, во время акции "Ночь в музее" можно будет посетить онлайн-экскурсию "Великая Отечественная война в жизни и творчестве Владимира Высоцкого". Детство поэта прошло в эвакуации, тема войны часто появлялась в его песнях и стихах. Видеотур опубликуют на сайте Музея Владимира Высоцкого в 18:00.

Дом А.Ф. Лосева подготовил виртуальную выставку, посвященную библиотеке известного философа, антиковеда, переводчика и писателя Алексея Лосева. Во время бомбардировок дом ученого был разрушен, библиотека оказалась погребенной под завалами. Историю ее спасения и узнают экскурсанты. В его коллекции насчитывалось около 10 тысяч книг.

А Музей русского лубка и наивного искусства приглашает на онлайн-выставку "Салют Победы". В экспозицию вошли работы, посвященные двум войнам - Гражданской и Великой Отечественной. Представлены оцифрованные картины Ивана Сарычева, Стефании Базыленко, Александра Рыжова и других художников.

Всего в рамках акции "Ночь в музее" в этом году пройдет почти 100 виртуальных экскурсий, лекций искусствоведов, концертов, мастер-классов, викторин и других мероприятий. Программу подготовили более 50 столичных музеев и выставочных залов. Большинство мероприятий запланированы с 18:00 до 23:00, однако трансляции на интернет-каналах некоторых площадок начнутся раньше.

С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке.