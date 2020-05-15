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15.05.2020 12:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Белгороде снова закрыли уличные кафе

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

Глава Белгородской области Евгений Савченко подписал постановление, которым вносятся поправки в предыдущий документ, регулирующий режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса в регионе. Изменения ужесточают правила работы бизнеса и поведения людей: в частности, если в прежнем постановлении разрешалось открыть уличные кафе, то теперь этот пункт из списка исключен.

Фото: Сергей Николаев/ РГ
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Общепит продолжит работать только на вынос. Помимо этого, после непродолжительного периода вновь закрываются парки и скверы, а из рекомендованных к выходу из дома случаев исключаются "иные, предусмотренные в постановлении". Таким образом, белгородцам посоветовали выходить из дома только в магазин, аптеку, ради выгула питомца, а также чтобы вынести мусор и навестить родственников, нуждающихся в заботе.

Кроме того, если раньше предполагалось, что ученики выпускных классов смогут посещать школу для завершения учебного года, то теперь учеба продолжится дистанционно. Такие же правила приняты и для студентов: они выйдут лишь на производственную практику и экзамены.

Напомним, что количество выявленных случаев коронавируса в Белгородской области достигло 1073, прирост за последние сутки составил 79 человек. Девять пациентов скончались.

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