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15 мая 2020 г.

Постановление губернатора Белгородской области от 15 мая 2020 года № 61 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- четвертый абзац подпункта 2.1 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"- деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли;";

- подпункт 2.1 пункта 2 постановления дополнить шестым абзацем следующего содержания:

"- доступ граждан в парки, сады, скверы, зоны рекреационного назначения;";

- шестой абзац подпункта 2.1 пункта 2 постановления считать седьмым абзацем;

- в четвертом абзаце подпункта 2.3 пункта 2 постановления слова ", иных случаев в соответствии с настоящим постановлением" исключить;

-в подпункте 8.1 пункта 8 постановления цифры "2.3" заменить цифрами "2.4";

- пункты 11-13 постановления изложить в следующей редакции:

"11. Департаменту образования Белгородской области (Тишина Е.Г.) обеспечить:

11.1. В общеобразовательных организациях организацию образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до завершения учебного года.

11.2. В организациях дополнительного образования детей организацию образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

11.3. В школах-интернатах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (за исключением школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) организацию образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до завершения учебного года.

11.4. Функционирование школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в закрытом режиме до завершения учебного года.

12. Департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области (Павлова О.А.) обеспечить:

12.1. В профессиональных образовательных организациях организацию образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (за исключением производственной и преддипломной практик, промежуточной аттестации в форме квалификационного экзамена, государственной итоговой аттестации).

12.2. В областной образовательной организации высшего образования:

- временное приостановление посещения обучающимися указанной организации (за исключением проживания в общежитиях данной организации);

- реализацию образовательных программ, в том. числе прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- осуществление научной деятельности с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (СОV1D-19) в преимущественно дистанционном режиме работы.

13. Рекомендовать руководителям федеральных образовательных организаций высшего образования:

13.1. Временно приостановить посещение обучающимися указанных организаций (за исключением проживания в общежитиях данных организаций).

13.2. Обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе прохождение, обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

13.3. Обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в преимущественно дистанционном режиме работы.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко



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