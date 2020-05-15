Врач объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил низкую смертность от коронавируса в России.

"Спасибо Италии. Она показала нам всю угрозу", - мнение специалиста прозвучало в эфире RT. Система здравоохранения в Москве, на которую пришлась половина заразившихся SARS-CoV-2, оказалась готова к большому числу пациентов.

"У нас не стоит вопрос, кого переводить на ИВЛ, а кого не переводить. Мы успели подготовиться", - подчеркнул Проценко. При этом он отметил, что еще рано делать окончательные выводы, изучать статистику.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что смертность от COVID-19 в России в 7 раз ниже мировой. В Москве доля летальных исходов несколько выше, чем в среднем по стране, но это легко объяснить. Москва - крупный промышленный и транспортный узел, и она первой столкнулась с эпидемией, "но столица достойно справляется с инфекцией".