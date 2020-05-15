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15.05.2020 09:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержаны грабители, напавшие на полицейских в Подмосковье

Текст: Михаил Фалалеев

Оперативники подмосковного уголовного розыска задержали двоих налетчиков, которые напали на полицейских при попытке ограбления одного из магазинов в Ногинске. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 1971 и 1973 годов рождения.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что на маршруте патрулирования наряду ДПС ГИБДД МУ МВД России "Ногинское" от сотрудника ЧОП поступило сообщение о сработавшей сигнализации в одном из магазинов.

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Полицейские с охранником проследовали по указанному адресу, где обнаружили двух мужчин, вооруженных ломами, которые проникли в магазин. В ходе задержания злоумышленники оказали сопротивление и нанесли телесные повреждения одному из правоохранителей. Полицейский в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение. Сотрудники полиции на основании Федерального Закона "О полиции" применили табельное оружие, однако правонарушители скрылись.

Задержали бандитов по месту проживания одного из злоумышленников. При обыске обнаружены лом, перчатки, маски и перцовые баллончики.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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