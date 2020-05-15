Житель Твери, сбросивший младенца с балкона, получил девять лет

В Твери вынесен приговор 47-летнему мужчине, выбросившему с балкона четвертого этажа месячного младенца. Ребенок мешал ему своим криком.

Следствием установлено, что в ночь на 15 сентября 2019 года мужчина, которому надоел плач внука своей сожительницы, взял младенца на руки, вынес на балкон и бросил вниз. Малыша нашли прохожие - он получил тяжелые травмы, но выжил.

- Ребенка воспитывала одна мать. Она оставила его на ночь у бабушки и уехала по своим делам, - рассказали в СК.

Время совершения преступления удалось установить не сразу, так как мужчина был сильно пьян и не помнил, когда это произошло. Протрезвев, он признал свою вину.

Суд признал жителя Твери виновным в покушении на убийство малолетнего (часть 2 статьи 105 УК РФ) и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.