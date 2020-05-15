Минздрав Кузбасса ответил на жалобы медиков

Сотрудники скорой помощи Анжеро-Судженска, опубликовавшие видеообращение к властям, не имеют права на получение стимулирующих федеральных и региональных выплат, поскольку не работают непосредственно с зараженными COVID-19.

Об этом заявил сегодня министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин. По его словам, выплаты медицинским и иным сотрудникам, согласно трем постановлениям (двум федеральным и региональному), производятся на основании созданного в Кузбассе Регистра больных коронавирусом, куда включены данные об инфицированных с подтвержденным диагнозом.

Получается, что медики, работающие с теми, у кого болезнь (а она, как известно, в доброй половине случаев протекает бессимптомно) еще только подозревают, на доплаты рассчитывать не могут. Хотя определенному риску несомненно подвергаются.

В Анжеро-Судженской городской больнице стимулирующие (в общей сложности около 1,6 миллиона рублей), по данным минздрава области, получили 126 человек. Всего в моногороде насчитывается 23 заболевших опасным вирусом, последний случай был выявлен 9 мая.

Выехавшая сегодня в город областная комиссия, в состав которой, помимо главы минздрава, вошли представители профсоюза медицинских работников, главный областной специалист скорой медицинской помощи и медицины катастроф, разбиралась в сложившейся ситуации и разъясняла, кому положены доплаты из регионального и федерального бюджета. В регионе также организована "горячая линия" по этим вопросам. К слову, общая сумма средств, перечисленных на стимулирующие выплаты сотрудникам учреждений здравоохранения Кузбасса, уже превысила 29,7 миллиона рублей.

Что же касается обеспеченности средствами индивидуальной защиты, то, по словам Михаила Малина, все работники скорой медицинской помощи работают в защитных костюмах в связи с ситуацией с пандемией, что "продиктовано элементарными мерами профилактики инфицирования".

Между тем, как писала "РГ", выложенный в сеть видеоролик с обращением сотрудников анжерской "скорой" стал поводом для прокурорской проверки. В случае нарушения прав записавших его граждан будут приняты меры реагирования.