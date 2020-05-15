Ученые решили бороться с COVID-19 с помощью ОРВИ

В Петербурге начата разработка назального спрея, который призван блокировать распространение коронавирусной инфекции в верхних дыхательных путях. Примечательно, что в его основе лежит патоген, который вызывает нетяжелые сезонные ОРВИ.

Разработку ведут исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета вместе и НИИ гриппа имени Смородинцева.

Как сообщает пресс-служба СПбГУ, ученые используют белковый домен другого коронавируса, он носит название HcoV-NL63. Это, как говорят в вузе, менее опасный патоген, он хорошо известен ученым как возбудитель сезонных ОРВИ и также является коронавирусом.

Само название обусловлено тем, что вирусы этой группы имеют шиповидные отростки. Этими отростками они прикрепляются к клеткам с помощью рецептора ACE2, его часто называют входными воротами для коронавируса. И сейчас целый ряд разработок ученых со всего мира посвящен созданию механизма, который позволил бы рецептору предварительно связаться с чем-нибудь другим, тогда SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, не закрепится и человек не заразится. Так, исследователи из ЛЭТИ предлагают использовать для этой технологии пептиды, а ученые из СПбГУ и НИИ гриппа имени Смородинцева ищут связующее звено в более слабом коронавирусе.

Авторы идеи подчеркивают: концентрация HcoV-NL63 должна быть настолько низкой, чтобы человек не заболел. В данный момент исследовательская группа работает над созданием белка-блокатора, именно на его основе можно будет получить лекарственное средство, оно может быть в двух формах: нозального спрея или капель для глаз. Ожидается, что спрей станет возможно использовать в качестве профилактики, также он гипотетически сможет помочь при первых симптомах заболевания.

Безусловно, чтобы реализовать эту идею на практике, необходим целый ряд испытаний, на первом этапе будут эксперименты на грызунах, которые покажут токсично ли вещество, следующий шаг - эксперименты на клетках человека. При условии того, что результаты испытаний окажутся обнадеживающими, спрей с патогенами ОРВИ может быть создан уже через три-четыре месяца.