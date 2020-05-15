В Архангельске археологи нашли остатки строений на месте монастыря

В Архангельске сотрудники института археологии РАН нашли хорошо сохранившиеся остатки строений старинного монастыря на пересечении набережной Северной Двины и улицы Урицкого, где возводится жилой комплекс.

Как сообщает региональная инспекция по охране объектов культурного наследия, уникальные находки были сделаны в ходе наблюдения за строительными работами. Это остатки каменной башни и деревянного сооружения Михайло-Архангельского монастыря, который располагался на берегу Двины с 1641 года.

Строительные работы приостановлены, за дело взялись археологи. Они расчищают находки, исследуют их, собирают археологические предметы, с помощью которых можно датировать объекты. Затем предстоит найти способ консервации, который бы защитил археологические ценности от грунтовых вод. При этом часть объектов будет оформлена для демонстрации, чтобы жители и гости Архангельска могли посмотреть на этот кусочек истории в режиме открытого доступа.

В 1930-е Михайло-Архангельский монастырь был разрушен, а его большую территорию постепенно застроили жилыми домами. В 2019 году на одном из участков началось строительство нового ЖК. Жители соседних домов увидели, как рабочие выбрасывают в отвалы траншей кирпичи с клеймами, кованые детали и другие старинные предметы. Общественность и ученые-историки выступили против ведения земляных и строительных работ на исторической территории без археологической разведки. За ее организацию выступила и "Российская газета".

После вмешательства инспекции по охране памятников компания-застройщик по решению суда была оштрафована за несоблюдение необходимой процедуры. Территорию взяли под охрану государства как объект археологического наследия. Специалисты института археологии РАН изучили культурный слой, строителей обязали обеспечить его сохранность. Все эти усилия увенчались археологическими открытиями.

- Это уникальный случай для нашей области, - считает руководитель инспекции Анна Ивченко. - Тема археологического сопровождения земляных работ для нашего региона еще "молодая", диалог с застройщиками только начинает складываться. В 2019 году на территории области в ходе археологического сопровождения участков, на которых планировалось строительство, выявлено пять объектов археологического наследия. В этом году - уже два.

По словам Анны Ивченко, объекты Михайло-Архангельского монастыря, возможно, будут музеефицированы и вписаны в концепцию жилой застройки этой части города.

Историки называют Михайло-Архангельский монастырь предтечей столицы Поморья и ее культурным символом. Фундаменты обители сохранились в культурном слое. Рядом с культовыми сооружениями располагались амбары, кузница, мельница, свечной завод и другие строения.