В Калининградской области приморские города закроют на выходные

В Калининградской области въезд в курортные города, расположенные на берегу Балтийского моря, будет ограничен в ближайшие выходные, 16 и 17 мая. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией. Решение принято по рекомендации Роспотребнадзора.

На территорию курортов смогут попасть только граждане, прописанные или имеющие недвижимость в этих муниципалитетах. А также жители региона, которые там работают и смогут подтвердить это с помощью справки от работодателя.

Напомним, 12 мая в Калининградской области отменили обязательную самоизоляцию для всех граждан, кроме пожилых и имеющих хронические заболевания. Жители должны отказаться от необязательных поездок, в том числе туристических, но в принципе калининградцы могут свободно передвигаться внутри региона.

Режим ограниченного въезда в курортные города на выходных позволит избежать массовых скоплений людей на пляжах.

Всего по состоянию на 15 мая коронавирус в регионе выявили у 881 человека. 323 пациента выздоровели, 13 скончались.