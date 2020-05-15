В Петербурге отказавшийся надевать маску пассажир избил контролера метро

Сотрудники петербургской полиции задержали 34-летнего мужчину, который напал на контролера метро на станции метро "Нарвская".

Сотрудник подземки попросил пассажира надеть маску, а тот в ответ набросился на него с кулаками, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пассажир без маски так и не попал в метро. Ударив контролера, он покинул вестибюль. Между тем пострадавшему контролеру потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники полиции нашли нападавшего. Мужчину, который ранее имел судимость за незаконный оборот наркотиков, задержали на площади Стачек и отвезли на разговор в отдел полиции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

Напомним, с 12 мая в Петербурге в общественных местах граждане должны появляться в масках и перчатках. На станциях метро установлены вендинговые автоматы по продаже масок. Без масок и перчаток в подземку пассажиров не пропускают. За игнорирование масочного режима нарушителей может ждать штраф в размере четырех тысяч рублей.