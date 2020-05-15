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15.05.2020 08:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге выздоровел первый пациент с COVID-19, которому перелили плазму

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге из больницы №40 выписали первого пациента, который смог вылечиться от коронавирусной инфекции благодаря плазме, взятой у донора, переболевшего COVID-19.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Как сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы, у пациента COVID-19 проходил в тяжелой форме. После переливания уже на следующий день он почувствовал себя лучше, на третий день его перевели из реанимации в общую палату.

Накануне пациента выписали домой.

Всего в больнице №40 плазму перелили трем пациентам. В комздраве отмечают, что два человека еще находятся на лечении, один из них переведен из реанимации, второй пока еще находится в этом отделении под наблюдением врачей, но идет на поправку.

В Петербурге на сегодняшний момент от коронавирусной инфекции выздоровели 1899 человек. Они могут теоретически стать донорами плазмы. Плазму берут по результатам медобследований, когда подтверждено, что у выздоровевших пациентов сформировались антитела к COVID-19 и они по своему физическому состоянию могут быть донорами.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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