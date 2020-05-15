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15.05.2020 12:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крым и Кубань синхронизируют открытие здравниц

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Власти Крыма и Краснодарского края создали план, в соответствии с которым намерены открывать санатории с медицинской лицензией.
Фото: Мария Орлова/РГ Фото: Мария Орлова/РГ
Фото: Мария Орлова/РГ

Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, до 21 мая власти регионов скоординируют свои действия в рамках этого плана

- Мы с Кондратьевым Вениамином Ивановичем (губернатором Краснодарского края - "РГ") договорились, что до 21 мая еще раз координируем план действий, - сказал глава Крыма. - С коллегами из Краснодарского края мы поддерживаем отношения, понимаем ситуацию. Тоже у них нет еще окончательного решения, это пока предварительное.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Аксенов уточнил, что окончательное решение о работе туристической отрасли будет принято до 1 июня. При этом глава региона подчеркнул, что в случае запрета на ведение этой деятельности, будет необходимо выработать меры поддержки отельеров.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова призвала глав российских регионов оказать максимально возможные меры региональной поддержки субъектам сферы туризма, инвесторам и инициаторам новых проектов и взять этот процесс под персональный контроль.

Накануне комитет Южно-Российской парламентской ассоциации по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал внесенное Крымом и Краснодарским краем обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о введении дополнительных мер господдержки санаторно-курортной и туристской сферы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Среди предложенных в документе мер - нулевая ставка налога на добавленную стоимость и налога на прибыль для предприятий сферы за I квартал 2020 года, снижение для субъектов санаторно-курортной и туристкой сферы ставки налога на добавленную стоимость до шести процентов до 1 июня 2021 год и освобождение от уплаты коммунальных платежей с 1 апреля 2020 года до 31 декабря 2020 года, в том числе посредством возмещения денежных средств ресурсоснабжающим компаниям.

Фото: iStock
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Представляя документ, глава профильного комитета Госсовета Крыма Алексей Черняк отметил, что из-за введенных карантинных эпидемиологических мероприятий падение объемов продаж в сфере туризма достигло уровня 95-100 процентов.

- Объем недополученных доходов только от предоставления туристских услуг в Крыму, по предварительным данным за апрель и май 2020 года, составит 18,7 миллиарда рублей, налоговые поступления в бюджет от предприятий туристской сферы снизятся на 504,1 миллиона рублей, а с учетом мультипликативного эффекта - на 2,1 миллиарда рублей, - пояснил парламентарий. - В Краснодарском крае за апрель и май 2020 года по всем направлениям туристской сферы предприятия в совокупности потеряют более 11 миллиардов рублей, налоговые поступления сократятся на 2,26 миллиарда рублей.

Черняк подчеркнул, что до трети предприятий отрасли оказались под угрозой прекращения деятельности, а десятки тысяч их сотрудников, высокой и средней квалификации, находятся под риском увольнения.

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