Медики скорой помощи Евпатории потребовали выплат за пациентов с COVID-19

- Сегодня ко мне с коллективным обращением обратились работники Станции скорой медицинской помощи по вопросу реализации их законных прав на обеспечение всеми защитными средствами в это нелегкое время, также обещанными выплатами, о которых говорил президент, но ни средств защиты, ни выплаты медики Евпатории так и не получили! - возмутилась депутат.

В обнародованном Тараниной тексте коллективного обращения отмечается, что до 7 мая 2020 года на протяжении полутора месяцев сотрудники евпаторийской СМП выезжали к больным с повышенной температурой тела, ОРВИ и внегоспитальной пневмонией "в обычных одноразовых медицинских масках, которые даже выдавались в ограниченном количестве".

Медики потребовали обеспечить выплаты за работу с пациентами с COVID-19 и привлечь к ответственности виновных в плохом снабжении их средствами индивидуальной защиты. Опубликовав фото обращения, первая подпись под которым была поставлена 14 мая 2020 года, Таранина пояснила затертые под ним фамилии подписантов тем, что на медиков "оказывают давление и угрожают уволить".

В комментарии "РГ" местный депутат уточнила, что направила обращение медиков главе Крыма, а также в прокуратуру республики и Генпрокуратуру РФ для проверки информации о нарушениях.

Комментируя распространенный в интернете текст обращения, пресс-служба министерства здравоохранения РК сперва заявила, что обращение "носит заведомо недостоверный характер", а председатель первичной профсоюзной организации Евпаторийской станции СМП Опочанов такое обращение не составлял и в Сети не размещал. Но позже в минздраве уточнили, что сложившуюся ситуацию ведомство все-таки взяло на особый контроль.

- Директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко проводит встречу в Евпатории с представителями станции, - отметили в минздраве. - Кроме того, в понедельник, 18 мая, пройдет встреча коллектива станции с министром здравоохранения РК Игорем Чемодановым и председателем Крымского республиканского комитета профсоюза медработников Ольгой Турчаниновой в расширенном формате, на которой будут заслушаны все жалобы сотрудников, в том числе на обеспечение средствами индивидуальной защиты, стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом.

Напомним, утром 14 мая вице-премьер - министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу сообщила, что все крымские медики, работающие с больными COVID-19, получат обещанные президентом выплаты до конца рабочего дня.

Глава регионального минздрава Игорь Чемоданов подчеркнул, что выплаты осуществят в полном объеме за весь месяц - независимо от того, был контакт с больным коронавирусом в начале или в конце учетного периода, за исключением часов пребывания на больничном или в отпуске.