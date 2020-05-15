На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Новокубанского района Елены Переверзевой, скандальный ролик с участием которой был размещен в соцсетях. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе крайсуда.

Как писала "РГ", в середине апреля эта история вызвала большой общественный резонанс. Напомним, видеоролик, снятый во время пикника на природе, буквально разлетелся по социальным сетям, собирая массу язвительных комментариев. На его кадрах женщина, используя нецензурную лексику, произносит тост неприличного содержания.

Жители Новокубанского района узнали в ней мирового судью судебного участка № 181 Елену Переверзеву. Теперь это подтверждено и результатами проверки комиссии, созданной по решению краевой Квалификационной коллегии судей.

На состоявшемся в пятницу, 15 мая, заседании, было рассмотрено заключение этой комиссии, а также заявление Елены Переверзевой о прекращении полномочий в связи с уходом в отставку.

"Анализ данных, приведенных в ходе заседания, позволил сделать вывод о том, что Переверзевой Е. А. допущены нарушения норм Закона "О статусе судей в Российской Федерации" и положений Кодекса судейской этики, выразившиеся в поведении, умаляющем авторитет судебной власти и причиняющем ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности", - сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

По информации пресс-службы ведомства, доводы самой Переверзевой, присутствовавшей на заседании, членов коллегии не убедили. В удовлетворении заявления мирового судьи об уходе в добровольную отставку было отказано. За совершение дисциплинарного проступка на мирового судью Переверзеву наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением 7-го квалификационного класса.