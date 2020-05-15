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15.05.2020 14:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Среднем Урале пациентов с COVID-19 без симптомов поместят в изоляторы

Текст: Юлия Мякишева

58 свердловчан с бессимптомных протеканием коронавируса находятся под присмотром врачей в обсервациях. О постепенном переводе таких больных из медучреждений рассказал сегодня на брифинге оперативного штаба региона заместитель губернатора Павел Креков.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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- В течение двух недель регион полностью перейдет к схеме, когда пациенты с COVID-19 без клиники заболевания или с незначительными симптомами будут помещаться не в больницы, а под меднаблюдение в условиях изолятора. Учитывая, что в лечебных учреждениях сегодня около 600-700 пациентов без симптоматики (около половины от всех заболевших), мы можем ставить вопрос о переводе их на койки, которые находятся не в лечебном учреждении, а, например, на санаторных базах. Это будет закрытое пространство, где будут обеспечены безопасные условия для медиков, с "грязными" и "чистыми" зонами", - сказал замгубернатора.

Он отметил, что это нужно для того, чтобы обеспечить необходимое количество коек под коронавирус. Кроме того, этим пациентам не нужна медицинская помощь, но они остаются распространителями инфекции.

Ранее "РГ" сообщала о том, что эксперты пришли к мнению, что бессимптомных больных можно наблюдать дома. Сейчас закуплены мобильные телефоны с необходимым программным обеспечением, местный оператор предоставил связь. Но, по словам Крекова, на домашнем "лечении" может находиться только небольшое количество человек. Такие зараженные должны доказать свою адекватность и ответственность, а их домашние условия должны исключать возможность заражения кого-то еще. Например, человек должен жить в коттедже.

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