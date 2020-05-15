В Тюмени скончался пациент с коронавирусом

В Тюменской области по данным за прошедшие сутки выявлено 39 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 1057 пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Сегодня стало известно об еще одной смерти от коронавируса: жительница Тюмени, 59 лет, имелись сопутствующие хронические заболевания", - передает оперштаб. Таким образом, за весь период в области скончались семь человек.

По данным облминздрава, Тюменской области необходимо было 769 коек, оборудованных для помощи тяжелым больным с коронавирусом. "Эту рекомендацию регион выполнил. 70 процентов из подготовленных мест обеспечены доступом к кислороду, 270 реанимационных коек оснащены аппаратами ИВЛ", - докладывает опертшаб.

Также в ведомстве уточнили, что в ближайшее время в больницы доставят еще около сотни аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Между тем

В области постепенно увеличивают количество дежурных групп в детсадах. Пока их 360. Причем 64 были открыты в последнее время.

Как пояснил замгубернатора, директор департамента образования и науки Алексей Райдер, связано это с тем, что некоторые отрасли входят в обычный режим трудовой недели.