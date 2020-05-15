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15.05.2020 12:57
Рубрика: Происшествия

Россия обжаловала штраф по делу ЮКОСа на 57 млрд долларов

Текст: Владислав Куликов
Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу с требованием отменить решение Апелляционного суда Гааги о выплате 57 миллиардов долларов США акционерам ЮКОСа. Помимо прочего, по данным российских властей, есть свидетельства подкупа российскими олигархами основного свидетеля по делу.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Как подчеркнули в Минюсте, "Российская Федерация убеждена, что выводы апелляционного суда неправомерны и не обоснованы". Позиция российского государства основывается на нескольких доводах. Первое, как заявляют в Минюсте, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования.

Фото: istock
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"Контроль над активами компании был получен экс-акционерами ЮКОСа с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию, - говорится в сообщении ведомства. - Более того, офшорные "компании-пустышки", контролируемые российскими гражданами, фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику. При управлении ЮКОСом бывшими владельцами были допущены систематическое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денежных средств и прочие противоправные действия. Поэтому истцы, имея "грязные руки", не могут быть признаны добросовестными инвесторами в смысле Договора к Энергетической Хартии, на который они ссылаются. Помимо этого, представлены доказательства подкупа российскими олигархами основного свидетеля по делу".

Другой довод: в ходе арбитражного разбирательства компании-истцы ввели арбитров в заблуждение относительно конечных бенефициаров трех подставных компаний, подавших иски против Российской Федерации. "Истцами на самом деле фактически являлись российские олигархи - бенефициары НК ЮКОС. В суд были представлены неопровержимые доказательства связи российских граждан с истцами. Поэтому истцы не могут быть признаны иностранными инвесторами", рассказывают в Минюсте.

Также, по мнению российских властей, судом было проигнорировано отсутствие недвусмысленного согласия Российской Федерации на арбитражное разбирательство по иску экс-акционеров ЮКОСа. "Суд допустил неправильную трактовку механизма временного применения Договора к Энергетической Хартии, содержащегося в его статье 45", считают в Минюсте.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Четвертый аргумент: решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского Суда по правам человека. "Последний в своих решениях неоднократно отвергал обвинения в адрес Российской Федерации в "политической мотивации" и "репрессивном характере" налоговых мер, принятых в отношении ЮКОСа, - говорится в сообщении Минюста. - ЕСПЧ подтвердил, что российские налоговые органы действовали законным образом при доначислении налогов в отношении этой компании. Апелляционный суд Гааги не учел доказанного в ходе названных разбирательств массового ухода ЮКОСа от налогов и практически полностью проигнорировал многочисленные доказательства использования ЮКОСом "фирм-однодневок" в регионах с льготным налогообложением, подтвержденные указанными решениями ЕСПЧ".

Как подчеркивают в ведомстве, "Российская Федерация будет последовательно отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях".

Происшествия Правосудие Суд Дело ЮКОСа

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