Россияне стали меньше пользоваться цифровыми сервисами после праздников

Резкое снижение спроса наблюдается практически во всех категориях цифровых сервисов, следует из аналитики МТС.

Компания проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи почти 30 тысяч соцсетей, мессенджеров, видеосервисов, банковских сайтов, образовательных платформ и других сайтов и приложений. Количество обращений к цифровым решениям все еще превышает средние показатели 2019 года - на 59%, но заметно снизилось по сравнению с показателями 5 мая и 30 апреля.

Снизилась востребованность услуг видеоконференцсвязи в ряде регионов в связи со смягчением режима самоизоляции - если в рабочий день 29 апреля такими сервисами пользовались почти в 2,5 раза чаще, чем в среднем в 2019 году, то 14 мая рост по сравнению с 2019 годом зафиксирован на уровне 65%.

При этом использование цифровых госуслуг выросло - к ним пользователи обращались в два раза чаще, что связано с подачей заявлений на получение выплат на детей от 3 до 16 лет. Ранее Минкомсвязь сообщала о рекордной нагрузке портала госуслуг за все время его существования - за первые 40 часов работы отдельного сервиса для оформления выплаты было оформлено 3,6 млн заявлений, в день посещаемость составляла до 17 млн человек.