РПЛ представила структуру календаря на остаток сезона

Первые матчи после возобновления первенства запланированы на 21 июня. В календаре фиксируется один день для проведения тура. В расписании игр один тур может растянуться на три-четыре дня.

Завершиться сезон в Премьер-лиге должен 22 июля. Что касается розыгрыша Кубка страны, то матчи 1/4 финала должны пройти 24 июня, полуфиналы - 18/19 июля, финал - 25 июля.

Напомним, что в пятницу исполком РФС решил возобновить сезон в РПЛ и позволить командам разыграть Кубок страны.