"Северному потоку-2" отказали в иммунитете к газовой директиве ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отказало газопроводу "Северный поток-2" в освобождении от действия правил обновленной газовой директивы ЕС. Об этом сообщил ТАСС.
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Причиной отказа называется то, что строительство газопровода не был закончено до 23 мая 2019 года. Решение регулятора может быть обжаловано через суд в течение месяца.
Теперь Россия сможет заполнить газопровод лишь наполовину, поскольку директива ограничивает объемы прокачки газа для владельцев транспортной инфраструктуры, в данном случае, газопровода. По российским же законам экспорт трубопроводного природного газа может осуществлять только "Газпром", который является владельцем "Северного потока-2".
"Северный поток-2" включает две нитки газопровода из России через Балтийское море в Германию. Общая его мощность должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Планируется, что газопровод будет запущен в конце этого или начале 2021 года.