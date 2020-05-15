"Северному потоку-2" отказали в иммунитете к газовой директиве ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отказало газопроводу "Северный поток-2" в освобождении от действия правил обновленной газовой директивы ЕС. Об этом сообщил ТАСС.

Причиной отказа называется то, что строительство газопровода не был закончено до 23 мая 2019 года. Решение регулятора может быть обжаловано через суд в течение месяца.

Теперь Россия сможет заполнить газопровод лишь наполовину, поскольку директива ограничивает объемы прокачки газа для владельцев транспортной инфраструктуры, в данном случае, газопровода. По российским же законам экспорт трубопроводного природного газа может осуществлять только "Газпром", который является владельцем "Северного потока-2".

"Северный поток-2" включает две нитки газопровода из России через Балтийское море в Германию. Общая его мощность должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Планируется, что газопровод будет запущен в конце этого или начале 2021 года.