Шойгу: Количество случаев COVID-19 в армии снижается с 8 мая

Среди российских военнослужащих число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции сокращается, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С 8 мая в течение недели фактически ежесуточно у нас выздоравливает больше, чем заболевает. Это серьезный успех. Я надеюсь, это приведет или уже привело к том, что количество инфицированных в Вооруженных силах с каждыми сутками становится все меньше", - сказал он в ходе мероприятия, посвященного открытию медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19, которое провел президент РФ Владимир Путин.

Работу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Вооруженных силах РФ координирует оперативный штаб Минобороны.