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Рубрика: В мире

Симоньян сравнила подходы к лечению коронавируса в России и США

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Маргарита Симоньян сравнила здравоохранение России и США. В качестве примера главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT рассмотрела подходы к лечению коронавирусной инфекции. По ее словам, в США в разы меньше врачей на душу населения и коечных мест, а скорую помощь местные жители не вызывают, потому что не могут себе позволить.

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"Американцам рекомендовано оставаться дома, к специалистам обращаются уже в крайнем случае. У нас иная позиция. Мы говорим: "Обращайтесь к врачам, сразу вызывайте скорую", - со ссылкой на эфир телеканала "Россия-1" пишет РИА Новости.

По статистике 60% умирающих от коронавируса в США - темнокожие, потому что они относятся к самому бедному слою населения. В Америке, по мнению Симоньян, лучшая медицина для богатых людей, а вот про массовую этого сказать нельзя.

"Российская медицина рассчитана на все население. Да, есть проблемы, но у нас есть к кому обратиться за помощью. Коечный фонд на 30% свободен. Пора осознать, что мы живем не только не хуже, а во многих аспектах лучше, чем там", - добавила Маргарита Симоньян.

С 15 мая Москва запускает новое исследование популяционного иммунитета к COVID-19. Программа массовая и бесплатная для ее участников. Тысячам жителей столицы разосланы приглашения сдать кровь из вены на иммуноферментный анализ в одной из 30 городских поликлиник. Одновременно ученые работают над созданием вакцины от COVID-19.

Впервые вспышка нового вируса была зарегистрирована в Центральном Китае в конце декабря 2019 года, а уже 11 марта ВОЗ объявила ситуацию пандемией. По последним данным, в мире от новой болезни пострадали свыше четырех миллионов человек.

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