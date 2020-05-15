СК предъявил обвинение Анатолию Быкову в двойном убийстве

Прошлое вернулось к Анатолию Быкову, которому Следственный комитет 15 мая предъявил обвинение в организации двойного убийства в середине девяностых годов

Как рассказали корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве, СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил Анатолию Быкову, задержанного 7 мая, обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году - Кирилла Войтенко и Александра Наумова.

Сегодня детали этого преступления уже почти никто не помнит. В те годы Быков имел прямое отношение к организованной преступности - возглавлял банду. По данным следствия, в начале 1994 года у 23-летнего члена этой банды, Александра Наумова произошел конфликт с Быковым. Якобы Наумов возмутился несправедливым дележом доходов.

Спустя несколько дней перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Потерпевший решил, что это дело рук того самого члена банды и его приятеля Кирилл Войтенко. Тогда, как считает следствие, Быков решил их убить. Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому - Владимиру Татаренкову, а тот позвал на помощь членов своей банды.

Некоторое время исполнители следили за Наумовым и Войтенко, и 24 июля 1994 года в тот момент, когда друзья на автомобиле ехали по территории райцентра Свердловского района, их расстреляли автомата и пистолета. Непосредственными исполнителями убийства стали Сергей Бакуров и Владимир Чучков.

В СК сообщили, что провели "полномасштабный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий", установили и допросили большое количество свидетелей, подтвердивших факт знакомства Быкова с убитым Наумовым, факт наличия у них деловых отношений, а также конфликта, после которого член банды стал опасаться за свою жизнь, носить бронежилет и ездить на чужом автомобиле.

Почему обвинение предъявили именно сейчас? Следствие объясняет, что получило показания троих свидетелей. Они впервые рассказали о том, что главным организатором двойного убийства является Быков. Свое молчание все эти годы свидетели объяснили "надеждой на то, что Быков им будет оказывать поддержку". Сейчас на очных ставках эти люди подтвердили свои показания.

Быков находится под стражей, вину не признает, а произошедшее объясняет сведением счетов с ним местных высокопоставленных чиновников.