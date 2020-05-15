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Рубрика: Происшествия

СК установил, кто разместил фото нацистов в проекте "Бессмертный полк"

Текст: Наталья Козлова
Главным следственным управлением СК вместе с оперативными службами установлены причастные к попытке размещения на сайтах акции "Бессмертный полк - онлайн" фотографий лидеров нацистской Германии. Об этом рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Сергей Куксин/РГ
Шествие "Бессмертного полка онлайн" продлится еще две недели

- Следствием установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы. К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном - иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых установлено более 10 граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации, - подчеркнула Петренко.

Сейчас идет розыск установленных граждан.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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