СК установил, кто разместил фото нацистов в проекте "Бессмертный полк"

Главным следственным управлением СК вместе с оперативными службами установлены причастные к попытке размещения на сайтах акции "Бессмертный полк - онлайн" фотографий лидеров нацистской Германии. Об этом рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
- Следствием установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы. К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном - иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых установлено более 10 граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации, - подчеркнула Петренко.
Сейчас идет розыск установленных граждан.