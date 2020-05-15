СК установил, кто разместил фото нацистов в проекте "Бессмертный полк"

- Следствием установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы. К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном - иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых установлено более 10 граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации, - подчеркнула Петренко.

Сейчас идет розыск установленных граждан.