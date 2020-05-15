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15.05.2020 16:24
Рубрика: Общество

Скворцова заявила о достижении плато в ситуации с коронавирусом

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отмечает, что заболеваемость коронавирусом в РФ снижается. Об этом, как передает "Интерфакс", она заявила на пресс-конференции.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Трудно прогнозировать, сколько будем находиться на стабильном уровне, его можно называть плато. От многих факторов зависит. Видим, что уменьшается число госпитализированных, высока доля бессимптомных", - сказала Скворцова.

По ее словам, количество новых случаев уменьшилось, появляются свободные койки, места в реанимации, аппараты ИВЛ. "Это верный признак, что процесс пошел вспять", - отметила глава ФМБА.

Напомним, за сутки в России подтверждено 10 598 случаев COVID-19 в 85 регионах. Полностью выздоровели 4 696 человек.

Видео: RT

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