Теодор Курентзис и MusicAeterna 17 мая дадут онлайн-концерт

Над Третьей симфонией Малер работал в течение летних каникул 1895 и 1896 годов. В основу произведения композитор вложил мысль о неисчерпаемой творческой силе природы. Эта идея развивается в двух больших частях: в первой представлена общая картина мира с многообразием проявлений жизни, а во второй композитор осмысливает ранее упомянутые формы - от первых цветов до божественной любви. Шестую, заключительную часть, композитор в письмах друзьям неофициально называл "Что мне рассказывает любовь".
Третью симфонию впервые исполнили только через 6 лет после ее написания. Премьера состоялась 9 июня 1902 года в немецком городе Крефельд под управлением Малера.
Справка "РГ"
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