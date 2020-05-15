Теодор Курентзис и MusicAeterna 17 мая дадут онлайн-концерт

17 мая оркестр musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса даст онлайн-концерт, где исполнит шестую, финальную часть симфонии №3 австрийского композитора Густава Малера. Онлайн-трансляция будет доступна для всех зарегистрированных пользователей сервиса Okko.

Над Третьей симфонией Малер работал в течение летних каникул 1895 и 1896 годов. В основу произведения композитор вложил мысль о неисчерпаемой творческой силе природы. Эта идея развивается в двух больших частях: в первой представлена общая картина мира с многообразием проявлений жизни, а во второй композитор осмысливает ранее упомянутые формы - от первых цветов до божественной любви. Шестую, заключительную часть, композитор в письмах друзьям неофициально называл "Что мне рассказывает любовь".

Третью симфонию впервые исполнили только через 6 лет после ее написания. Премьера состоялась 9 июня 1902 года в немецком городе Крефельд под управлением Малера.

Справка "РГ"

Концерт будет показан в рамках проекта Okko "Искусство онлайн", который предлагает зрителям, не выходя из дома, увидеть знаменитые балетные и театральные постановки, послушать концерты классической музыки и оперы, ознакомиться с курсом лекций и даже посетить музеи.