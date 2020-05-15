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15.05.2020 17:01
Рубрика: Коммерческий транспорт

УАЗ "Профи" стал газовозом

Текст: Михаил Азнавуров

На базе грузовика УАЗ "Профи" появилась новая модификация - машина для транспортировки сжиженного газа. Такую надстройку на ульяновскую "полуторку" разработала фирма из Санкт-Петербурга.

Шасси грузовика снабдили цилиндрической емкостью для хранения сжатого газа объемом 2200 л, 50-метровым шлангом с заправочным пистолетом, гидронасосом и счетчиком - всем необходимым, чтобы немедленно приступить к работе, заправка ли это бытовых резервуаров или мобильная заправочная станция автотранспорта.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Машина сертифицирована по стандарту ДОПОГ (перевозка опасных грузов) и оснащена требуемыми тахографом, ограничителем скорости, световым маячком и отличительной маркировкой.

Кроме того, газовозы УАЗ "Профи" переоборудованы на работу на сжиженном газе и доукомплектованы магнитолой.

Для управления таким газовозом достаточно прав легковой категории "B" и, само собой, свидетельство ДОПОГ водителя.

Заводская гарантия УАЗ распространяется на шасси без дополнительных ограничений, на специальное оборудование гарантия 12 месяцев. Розничная цена - 2 950 000 рублей.

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#УАЗ