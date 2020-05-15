В Германии сообщили о первых результатах испытаний вакцины от коронавируса

На доклиническом этапе исследования вакцины от COVID-19 получены позитивные результаты тестов. Об этом в четверг сообщила немецкая фармацевтическая компания CureVac, отмечая, что ведущий кандидат среди препаратов на роль вакцины показал положительный результат при дозе всего лишь в два микрограмма.

"Данные показывают сбалансированный иммунный ответ, связанный с образованием большого количества вирус-нейтрализующих титров (VNTs) и T-клеток. VNT являются ключевым показателем того, что препарат может вызывать сильный иммунологический ответ для нейтрализации коронавируса", - цитирует РИА Новости сообщение компании. Уже летом специалисты планируют приступить к клиническим испытаниям данной вакцины. Будут привлечены почти 100 добровольцев.

Ранее сообщалось, что в случае мутации коронавируса может потребоваться несколько вакцин. Об этом заявил доктор медицинских наук, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он пояснил, что вполне вероятно в дальнейшем могут потребоваться вакцины разных штаммов от CОVID-19, как при гриппе.