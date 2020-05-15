В Госдуме оценили решение ФРГ по "Северному потоку-2"

Сообщается, что теперь Россия сможет заполнить газопровод лишь наполовину.

Отказ Германии помочь реализации проекта "свидетельствует об инертности и саботаже евробюрократии, а также об отсутствии даже у Берлина полной самостоятельности в принятии стратегических решений", считает Сергей Железняк.

"Совершенно очевидно, что помимо псевдо-европейского единства, Германия проявляет покорность перед Вашингтоном, который неоднократно давил на Берлин с требованием отказаться от российского газового проекта", - высказал мнение парламентарий.

По его оценке, попытки любым способом помешать российско-европейскому газовому проекту инициируются и финансируются из-за океана, где "Северный поток-2" рассматривают как угрозу интересам США в Европе.

"Ответственность за сроки завершения проекта, на которые ссылаются в ЕС, лежит на западных партнерах, - отметил он, - которые не сумели вовремя согласовать все вопросы прокладки газопровода по разным, чаще всего выдуманным причинам. Теперь же на этот аргумент ссылаются те, кто препятствовал реализации проекта".

Политик напомнил о неоднократных заявлениях Германии по "Северному потоку-2" - о том, что эта страна позиционирует его исключительно как экономический проект, выгодный для страны. И несмотря на такие заявления, "руководство ФРГ хочет чужими руками загрести жар и переложить всю ответственность за окончательную реализацию проекта на российскую сторону", назвал мотивы немецкой стороны депутат.

"Такой маневр нельзя назвать партнерским, - резюмировал он. - При этом ясно, что Германия, также как и другие страны-участники проекта не хотят отказываться от поставок качественного и не дорогого российского топлива".

Железняк уверен, что в Nord Stream 2 AG (оператор проекта) должны воспользоваться своим правом обжаловать решение в судебном порядке.