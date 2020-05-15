В России разработают новую программу исследования Венеры

В России будет разработана новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку на планету минимум трех научных аппаратов. Об этом рассказал научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый, отметив, что основные этапы новой программы будут представлены в 2021 году.

По словам ученого, первой экспедицией будет "Венера-Д", старт которой намечен на конец 2020-х годов. Спустя два-три года возможен запуск второй "Венеры", а к середине 30-х годов - третьей. Зеленый уточнил, что миссии будут включать посадочные аппараты и различные средства для исследования атмосферы, пишет ТАСС.

Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР. Советский Союз отправил на планету несколько автоматических посадочных станций, в том числе "Венеру-13", которая проработала в атмосфере планеты при температуре почти 500 градусов Цельсия рекордные 2,5 часа.

Ранее ученые Института космических исследований РАН доказали возможность жизни микробов на Венере. Они смоделировали атмосферу Венеры, где действует высокая радиация и резкие скачки температуры. Эти испытания микроскопические грибы успешно выдержали.