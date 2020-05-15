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15.05.2020 16:19
Рубрика: Культура

В Швеции музыканты выступают вживую на филармонической сцене

Текст: Ирина Муравьева

Несмотря на пандемию Королевский Стокгольмский филармонический оркестр выступает вживую на сцене, правда, в пустом зале. Составы музыкантов не превышают сорока человек, но программы этих концертов, доступных бесплатно в прямом эфире, представляют выдающихся солистов и яркий концертный репертуар.

Такие "живые" концерты проходят еженедельно (по средам) с начала апреля. К слову, подобного рода акции проходят и в Берлинской филармонии - в пустом зале, с ограниченным количеством музыкантов. Между тем, из-за того, что в Швеции правительство выбрало специфический подход к COVID-19, отличающийся от других стран, здесь разрешены более крупные, социально дистанцированные группы и оркестры имеют возможность репетировать и играть. Но и в этом случае возможны только концерты без публики в формате онлайн, освоенном теперь как еще один базовый формат в классическом музыкальном бизнесе. Худрук Королевского Стокгольмского филармонического оркестра и Концертхауса Стефан Форсберг комментирует практику "живых" концертов:

Фото: Из архива Елены Башкировой
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- В эти трудные времена мы все еще можем поддерживать музыкальное творчество оркестра, хотя и в другом формате. Придерживаясь правила социального дистанцирования и адаптируя свои программы, мы играем для большой аудитории, несмотря на то, что зал пуст. Отзывы на эти концерты ошеломляют: люди глубоко благодарны нам, и это доказывает, что искусство имеет огромное значение для всех, кто находится в социальной изоляции.

В майскую афишу Стокгольмскому филармоническому оркестру удалось привлечь выдающихся солистов, которые должны были в это время быть занятыми в других проектах. Так, скрипачка Янин Янсен выступила с оркестром в качестве солистки и дирижера с программой из сочинений Бетховена и Баха, в то время, как она должна была по плану выступать в Токио. 20 мая со Стокгольмским оркестром выступит Нина Штемме (дирижер Алан Гилберт), у которой были запланированы репетиции в Ковент Гардене в Лондоне. Знаменитая вагнеровская сопрано исполнит "Песни на стихи Матильды Везендонк" Вагнера, "мадригал" композитора, о котором он сам писал: "Лучшего, чем эти песни, я никогда не создавал". В программе также прозвучат "Послеполуденный отдых фавна" Дебюсси и Восьмая ("Неоконченная") симфония Шуберта.

А 27 мая с оркестром выступит известный кларнетист и дирижер Мартин Фрест. В эти дни он должен был готовить премьеру в Париже, но теперь музыкант выступит с программой из сочинений Пьяццоллы, Копланда и Бетховена в Стокгольмском Концертхаусе.

К слову, американский скрипач и дирижер Алан Гилберт, который выступает сейчас с Королевским Стокгольмским филармоническим оркестром, в 2021 году станет музыкальным руководителем Королевской шведской оперы.

Пока нет подтверждения, смогут ли шведские оркестры и концертные залы открыть свои двери для публики этой осенью, но билеты на сезон 2020/21 года Королевский филармонический оркестр уже запустил в продажу, предложив подписчикам гарантию "открытой покупки", дающей возможность сдать билеты в случае отмены концертов.

Между тем, кроме "живых" концертов Стокгольмского филармонического оркестра, на сайте Стокгольмского Концертхауса можно посмотреть и другие бесплатные "живые" концерты онлайн: 3-4 концерта еженедельно. Афиша включает камерную музыку и джаз.

Культура Музыка Классика Классика с Ириной Муравьевой

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