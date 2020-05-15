Владелец Tesla задержал угонщика с помощью смартфона

Владелец электромобиля Tesla Model 3 предотвратил попытку угона своего автомобиля, дистанционно заперев преступника внутри с помощью смартфона.

Как сообщают полицейские Барстоу штата Калифорния, 8 мая автоугонщик залез в Tesla с сидевшим в ней владельцем и приказал ему покинуть салон. Водитель решил не рисковать и подчинился, но затем открыл на своём iPhone фирменное приложение Tesla и запер электромобиль. Спустя некоторое время на место происшествия прибыла полиция. Неудачливого преступника арестовали за угон транспортного средства и нахождение под воздействием запрещенных веществ.

Кстати говоря, в Model 3 предусмотрены кнопочки разблокировки дверей. Помимо этого, электромобили оснащаются различными электронными помощниками и функциями. К примеру, Tesla можно открыть собственным смартфоном, а не привычной карточкой-ключом. Также имеется возможность активации систем дистанционно.

Ранее "РГ" сообщала о том, что в конце 2020 года или в начале 2021 года Tesla Model 3 получит супербатарею: более долговечную и недорогую в производстве. Тем самым электромобили Tesla станут доступнее.