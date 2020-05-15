Застрявшие в США иностранцы обратились за помощью в посольство России

Находящиеся в Соединенных Штатах граждане Беларуси, Казахстана и Украины обращаются в посольство РФ за помощью в выезде в Россию для воссоединения с семьями. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, отметив, что сделать предстоит еще многое.

В пятницу очередной рейс вывез из Нью-Йорка в Россию 369 человек. "Такой загрузки самолета мы раньше не видели, и это своеобразный рекорд для нас", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook. По словам дипломата, заблаговременное информирование о формировании рейса позволило решить многие проблемы без спешки, а россиянам - вовремя добраться до аэропорта.

Среди пассажиров этого рейса - 40 человек из "гуманитарного списка". Это соотечественники, находящиеся в сложной жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность, а также пожилые люди. Также домой отправились десять школьников. Дипломаты поддерживают связь с родителями тех детей, которые пока остаются в США, но не могут прибыть на рейс.