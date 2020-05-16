16-летний актер из сериала "Флэш" Логан Уильямс умер от передозировки

Стала известна причина смерти юного актера Логана Уильямса, найденного мертвым 2 апреля - за неделю до своего семнадцатилетия.

Как сообщает New York Post, по словам Марлиз Уильямс, матери Логана, ее сын скончался от передозировки.

При этом женщина отметила, что актер годами страдал от зависимости - о его пристрастиях она впервые узнала, когда Логану было тринадцать.

Как признается Марлиз, рассказать страшную правду ее вынудила твердая социальная позиция - о проблеме должны знать. В таком случае кончина актера не будет напрасной, и он посмертно сможет помочь многим людям.

Логан Уильямс родился 9 апреля 2003 года в Ванкувере. На экранах дебютировал в 2014-м - в телефильме "Цвет дождя".

Далее сыграл в хоррор-сериале "Шёпот", в "Сверхъестественном", мелодраме "Когда зовет сердце", наибольшую известность получив ролью молодого Барри Аллена в супергеройском сериале "Флэш".