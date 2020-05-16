Фергюсон ответил Нурмагомедову на слова поддержки

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон ответил на слова поддержки обладателя пояса Хабиба Нурмагомедова.

Фергюсон неоднократно позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес Нурмагомедова, однако россиянин после недавнего поражения своего несостоявшегося соперника от Джастина Гэтжи высказал слова поддержки.

Тони Фергюсон в первую очередь поддержал Хабиба в связи с болезнью его отца.

"Уважение. Но ты все равно должен мне двадцать отжиманий. Рад, что твоему папе лучше. Скоро увидимся, парень, - продолжай тренироваться для настоящего финала. Чемпион. Хабиб Нурмагомедов", - написал американец в Instagram.

Ранее стало известно, что по итогам обследования Фергюсону не потребуется операция на сломанной орбитальной кости.