Глава "Роскосмоса" прокомментировал создание "супер-ракеты" в США

Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о "супер-пупер" ракете. Генеральный директор "Роскосмоса" шутливо прокомментировал анонсированную в США разработку ракеты, скорость которой в 17 раз превышает скорость звука.
"Ну против "супер-пупер" ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!", - со ссылкой на Рогозина пишет РИА Новости.
Напомним, Дональд Трамп сообщил о начале создания "супер-пупер" ракеты, которая будет быстрее аналогов, стоящих на вооружении у России и Китая. При этом американский лидер не уточнил, о каком именно ракетном вооружении идет речь.
Трамп: "Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии"https://t.co/Mv998ZmvkH— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 15, 2020
Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаёмся !