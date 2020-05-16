Глава "Роскосмоса" прокомментировал создание "супер-ракеты" в США

Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о "супер-пупер" ракете. Генеральный директор "Роскосмоса" шутливо прокомментировал анонсированную в США разработку ракеты, скорость которой в 17 раз превышает скорость звука.

"Ну против "супер-пупер" ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!", - со ссылкой на Рогозина пишет РИА Новости.

Напомним, Дональд Трамп сообщил о начале создания "супер-пупер" ракеты, которая будет быстрее аналогов, стоящих на вооружении у России и Китая. При этом американский лидер не уточнил, о каком именно ракетном вооружении идет речь.