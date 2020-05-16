Холанд забил первый гол в Бундеслиге после возобновления сезона

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал автором первого забитого мяча в чемпионате Германии после возобновления сезона.

В субботу, 16 мая, в Германии возобновился чемпионат страны по футболу. В матче между принципиальными соперниками - "Боруссией" из Дормунда и "Шальке-04" из Гельзенкирхена был забит первый после возобновления сезона мяч.

Его автором стал норвежский нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд. Это произошло на 29-й минуте матча, который проходит на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Холанд отличился после передачи бельгийского нападающего Торгана Азара.

19-летний Холанд провел уже 10-й мяч в восьми проведенных за клуб матчах.