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16.05.2020 18:03
Рубрика: Спорт

Холанд забил первый гол в Бундеслиге после возобновления сезона

Текст: Максим Домчев
Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал автором первого забитого мяча в чемпионате Германии после возобновления сезона.
Фото: AP Photo/Martin Meissner Фото: AP Photo/Martin Meissner
Фото: AP Photo/Martin Meissner

В субботу, 16 мая, в Германии возобновился чемпионат страны по футболу. В матче между принципиальными соперниками - "Боруссией" из Дормунда и "Шальке-04" из Гельзенкирхена был забит первый после возобновления сезона мяч.

Фото: AP Photo/Martin Meissner
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Его автором стал норвежский нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд. Это произошло на 29-й минуте матча, который проходит на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Холанд отличился после передачи бельгийского нападающего Торгана Азара.

19-летний Холанд провел уже 10-й мяч в восьми проведенных за клуб матчах.

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