Какое наказание бывает за подложные номера

С введением режима самоизоляции и цифровых пропусков в ряде городов России участились случаи манипуляций с номерными знаками. Водители, не сумевшие или не захотевшие оформлять официальные разрешения на поездки, начали чаще прибегать к известным видам камуфляжа. Давайте разберемся, какой ответственностью это чревато.

Без номеров

Самый простой и распространенный способ маскировки номерных знаков - это.... их демонтаж. Вы наверняка видели автомобили, следующие по дорогам без переднего или обоих номеров.

С момента введения режима самоизоляции и цифровых пропусков число таких "обезномеренных" машин заметно увеличилось. Обычно в случае остановки сотрудниками ГИБДД хитрецы говорят, что номерные знаки "буквально утром украли", и они "даже не сразу заметили". Однако это не помогает. За езду без номеров предусмотрено два вида наказания - штраф 5 000 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.

Замазывание

С целью ввести в заблуждение камеры фиксации нарушений мошенники замазывают обозначения грязью или снегом (в зависимости от сезона), лаком для волос, наклеивают на часть букв или цифр бумажки, фольгу, белую или черную изоленту, а также магниты.

Все эти художества караются штрафом в размере 5000 рублей или его же лишением прав на срок от одного до трех месяцев. Случается и такая ситуация - "заботливый" хозяин прикрывает номера пластиковой прозрачной, но при этом отлично бликующей табличкой или пленкой.

Наказание - по статье КоАП РФ 12.2 - те же 5 тыс. рублей или лишение прав от 1 до 3 месяцев. Впрочем, наказание можно попытаться оспорить в суде, проведя экспертизу, которая докажет, что табличка не препятствовала считыванию информации видеокамерами фиксации. Но нужны ли вам такие тяжбы?

Перевешивание

Еще один весьма оригинальный и нередко практикуемый способ маскировки номерных знаков - это манипуляция с его креплением. "Умники" меняют наклон номерной планки (или обеих планок), вешают знак вверх ногами и даже обратной стороной. Однако в правилах четко прописано, что знак не может откланяться от перпендикулярной продольной плоскости более, чем на три градуса.

Что же касается езды со знаками, прикрученными обратной стороной, в случае, если такую машину остановит сотрудник ГИБДД, уйти от ответственности точно не удастся. Другое дело - какой эта ответственность будет. Некоторым удается "уболтать" сотрудников на штраф за нечитаемые номера (а это, напомним, лишь 500 рублей).

Однако куда вероятнее, что ответственность придется нести по статье КоАП РФ 12.2 (Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление с видоизмененными или препятствующими идентификации знаками). А это уже штраф 5 тыс. рублей или лишение прав от 1 до 3 месяцев. Так что экспериментировать не советуем.

Состаривание

Некоторые автовладельцы додумались и до такого хитроумного способа как намеренное состаривание номеров с использованием кислоты, шкурки и прочих подручных средств.

Расчет делается на то, что стражи порядка отнесутся к такому нарушению лояльно, а камеры фиксации подтертые цифры и буквы не распознают. Казалось бы, отличный вариант. Однако наказание может оказаться куда более суровым, чем рассчитывают "самоделкины".

Статья 326 УК РФ предполагает за подделку или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, а также подделку государственного регистрационного знака транспортного средства штраф в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Перевертыши

Пожалуй, самый высокотехнологичный вариант мошенничества с номерными знаками - это установка так называемого "ротатора номеров" или рамок-перевертышей, меняющих наклон номера, переворачивающих его задом наперед или и вовсе прикрывающих фактический номер подложным.

Как не сложно догадаться, ответственность за такие новации очень серьезная - вплоть до лишения прав на срок от шести до двенадцати месяцев. Штраф только лишь за установку чужих номеров составит 2500 рублей для частников, до 20 тыс. рублей для должностных лиц и до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Эксплуатация машины с поддельными/чужими номерами (в том числе и в составе "ротатора номеров") влечет за собой лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года.