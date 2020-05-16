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Рубрика: В мире

Китай ответит на угрозы США нарушить работу компании Huawei

Китай пообещал зеркально ответить в случае, если США продолжат реализацию своего плана, запрещающего основным поставщикам микросхем продавать чипы китайскому технологическому гиганту Huawei.

Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
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"Пекин ответит не просто символически, он примет решительные контрмеры, которые будут болезненными для Соединенных Штатов", - пишет газета Global Times, ссылаясь на свои источники в правительстве. В частности, ограничения могут коснуться таких американских компаний, как Apple, Qualcomm и Cisco.

Ранее министерство торговли США предложило заблокировать поставки полупроводников компании Huawei. Пекин, в свою очередь, намекнул, что собирается включить некоторые американские компании в "список ненадежных предприятий". Кроме того, КНР может приостановить закупки самолетов Boeing.

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