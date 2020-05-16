Китай ответит на угрозы США нарушить работу компании Huawei

Китай пообещал зеркально ответить в случае, если США продолжат реализацию своего плана, запрещающего основным поставщикам микросхем продавать чипы китайскому технологическому гиганту Huawei.

"Пекин ответит не просто символически, он примет решительные контрмеры, которые будут болезненными для Соединенных Штатов", - пишет газета Global Times, ссылаясь на свои источники в правительстве. В частности, ограничения могут коснуться таких американских компаний, как Apple, Qualcomm и Cisco.

Ранее министерство торговли США предложило заблокировать поставки полупроводников компании Huawei. Пекин, в свою очередь, намекнул, что собирается включить некоторые американские компании в "список ненадежных предприятий". Кроме того, КНР может приостановить закупки самолетов Boeing.