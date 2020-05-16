Количество российских военных с COVID-19 снижается

В специальном бюллетене о санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах, размещенном на сайте ведомства, опубликованы последние сведения о количестве инфицированных COVID-19 солдат, офицеров, курсантов и воспитанников, а также представителей гражданского персонала армии и флота. На вечер 16 мая таких 3 246 человек. Это на полсотни меньше, чем было днем ранее.

Результаты тестирования на новую коронавирусную инфекцию, проведенного в войсках, дали положительный результат у 1622 военнослужащих. В последние дни этот показатель снижается. Тяжелых больных в Вооруженных силах всего двое, в состоянии средней тяжести - 9. У остальных заболевание проходит бессимптомно.

С марта в войсках, учебных заведениях и организациях Минобороны выздоровели более двух тысяч человек. Кроме того, после двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на короновирус медики сняли в войсках с контроля 3 378 человек, которые контактировали с заболевшими. Этот показатель в военных учебных заведениях составляет 2418. У гражданского персонала Вооруженных сил - 997 человек.

Напомним, что в минувшую пятницу министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту страны, что количество выявленных случаев COVID-19 в Вооруженных силах в последние дни снижается. "С 8 мая уже в течение недели фактически ежесуточно у нас выздоравливает больше, чем заболевает. Это серьезный успех. Я надеюсь, это приведет или уже привело к тому, что количество инфицированных в Вооруженных силах с каждыми сутками становится все меньше", - заявил министр и, похоже, не ошибся в оценке ситуации.