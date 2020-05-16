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16.05.2020 17:43
Рубрика: Экономика

Купить билеты на все поезда дальнего следования можно за 90 суток

Текст: Светлана Ментюкова

Купить билеты на все без исключения поезда дальнего следования всех перевозчиков во внутрироссийском направлении в летний период опять можно за 90 суток. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

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"Глубина продажи билетов на поезда дальнего следования всех перевозчиков во внутрироссийском направлении на летний период увеличена до 90 суток. Оформить проездной документ можно в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам"", - говорится в сообщении.

Как сообщала "РГ", с 14 мая компания увеличила глубину продаж билетов до 90 суток по целому ряду направлений, преимущественно курортных.

Ранее в связи со снижением пассажиропотока холдинг "РЖД" вернул глубину продажи билетов к нормативным значениям, установив ее за 45 суток до отправления поезда (в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом).

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