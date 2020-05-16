Постановление правительства Магаданской области от 16 мая 2020 года № 339-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2020 г. № 215-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2020 г. № 215-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области" следующие изменения:

- раздел IV "Дополнительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действующие на территориях муниципальных образований "Сусуманский городской округ", "Ягоднинский городской округ" Мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, утвержденных указанным постановлением изложить в следующей редакции:

IV. Дополнительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действующие на территориях муниципальных образований "Сусуманский городской округ", "Ягоднинский городской округ"

4.1. Приостановить включительно по 25 мая 2020 года деятельность индивидуальных предпринимателей и организаций, находящихся на территории Магаданской области, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (далее - организации), осуществляющих на территориях муниципальных образований "Сусуманский городской округ", "Ягоднинский городской округ" следующие виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным Приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст:

1) ОКВЭД 56.10.1 "Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания";

2) ОКВЭД 56.10.2 "Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок" (за исключением ОКВЭД 56.10.21 "Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос");

3) ОКВЭД 56.3 "Подача напитков";

4) ОКВЭД 47 "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" (за исключением ОКВЭД 47.73 "Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)", ОКВЭД 47.74 "Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах", ОКВЭД 47.42 "Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах", а также деятельности организаций, реализующих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, включенные в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, и в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, указанный в пункте 4.2 настоящего раздела);

5) ОКВЭД 59.14 "Деятельность в области демонстрации кинофильмов";

6) ОКВЭД 90 "Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений" (за исключением ОКВЭД 90.03 "Деятельность в области художественного творчества");

7) ОКВЭД 91.02 "Деятельность музеев";

8) ОКВЭД 91.04.1 "Деятельность зоопарков";

9) ОКВЭД 93 "Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений" (за исключением деятельности, связанной со спортивно-любительским рыболовством и охотой, деятельности охотничьих и рыболовных заповедников, деятельности, связанной с рекламой спортивных событий, деятельности проводников в горах, предусмотренной ОКВЭД 93.19 "Деятельность в области спорта прочая");

10) ОКВЭД 86.90.3 "Деятельность массажных салонов";

11) ОКВЭД 96.02 "Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты" (за исключением ОКВЭД 96.02.1 "Предоставление парикмахерских услуг");

12) ОКВЭД 96.04 "Деятельность физкультурно-оздоровительная";

13) ОКВЭД 96.09 "Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки";

14) ОКВЭД 91.0 "Деятельность библиотек и архивов".

4.2. Перечень непродовольственных товаров первой необходимости, реализация которых допускается организациями, указанными в пункте 4.1 настоящего раздела:

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук

3. Салфетки влажные

4. Салфетки сухие

5. Мыло туалетное

6. Мыло хозяйственное

7. Паста зубная

8. Щетка зубная

9. Бумага туалетная

10. Гигиенические прокладки

11. Стиральный порошок

12. Подгузники детские

13. Спички

14. Свечи

15. Пеленка для новорожденного

16. Шампунь детский

17. Крем от опрелостей детский

18. Бутылочка для кормления

19. Соска-пустышка

20. Бензин автомобильный

21. Дизельное топливо

22. Сжиженный природный газ

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

24. Приборы бытовые

25. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

26. Похоронные принадлежности

27. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)

28. Оборудование электрическое

29. Кабельная продукция

30. Строительные и отделочные материалы и инструменты

31. Санитарно-технические изделия

32. Товары для пожаротушения и предупреждения пожаров

33. Электротовары

34. Бумага и канцелярские принадлежности

35. Очки, контактные линзы

36. Периодические печатные издания

37. Постельные принадлежности

38. Полотенца

39. Нижнее белье

40. Чулочно-носочные изделия

41. Обувь

42. Посуда

43. Спортивные товары

44. Средства индивидуальной защиты

45. Средства дезинфицирующие

46. Антисептические средства.

4.3. Главам муниципальных образований "Сусуманский городской округ", "Ягоднинский городской округ" обеспечить выполнение требований настоящего раздела.

4.4. Установить, что действие настоящего раздела не распространяется на территорию поселка Ягодное муниципального образования "Ягоднинский городской округ".

Дополнительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), кроме установленных разделом I "Общие меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действующие на территории всех муниципальных образований Магаданской области" на территории поселка Ягодное муниципального образования "Ягоднинский городской округ" утверждаются отдельным постановлением Правительства Магаданской области.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов







