Минтранс предупредил о подорожании авиабилетов при изменении рассадки

Соблюдение мер социального дистанцирования на транспорте, в частности, рассадка пассажиров через одного, не может быть внедрена в самолетах из-за снижения окупаемости рейсов и удорожания билетов. Об этом министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил в ходе проверки готовности столичных вокзалов, аэропортов и автостанций к работе с учетом новых санитарных требований.

"Можно каждого одеть в костюм химзащиты, противогаз, и это точно будет безопасно. Только в таком виде никто никуда не поедет. Везде существует баланс между необходимым уровнем защиты пассажира и тем, насколько ему экономически выгодна перевозка... Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то ближе к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный", - сказал Евгений Дитрих, пояснив, что необходимую рентабельность рейсов обеспечивает загрузка самолетов пассажирами на 72-75%.

Он также привел в пример мировой опыт, сообщив, что некоторые страны, которые изначально планировали ввести меры социального дистанцирования на транспорте, уже отказались от такой идеи.

"Большинство компаний, которые начинали с такого социального дистанцирования работу, они от этого режима отказываются. Так, 7 мая казахи сняли такой режим, ушли от этого. Большинство компаний сейчас используют режим социального дистанцирования по возможности - если есть возможность рассадить людей, если загрузка не очень велика, то они это делают", - рассказал глава Минтранса.

При этом он отметил, что использование пассажирами средств индивидуальной защиты - масок и перчаток во всех без исключения видах транспорта, делает риск заражения минимальным.

Как ранее сообщала "РГ", РЖД продлили рассадку пассажиров с учетом социальной дистанции до 28 мая включительно.