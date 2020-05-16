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16.05.2020 18:47
Рубрика: Экономика

На сайте госуслуг появилась "горячая линия" для жалоб врачей

Текст: Светлана Ментюкова
"Горячая линия" для жалоб медицинских работников, занятых лечением пациентов с новой коронавирусной инфекцией, на отсутствие стимулирующих выплат появилась на Едином портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

"На Едином портале госуслуг врачи и медработники, работающие с инфицированными новой коронавирусной инфекцией, могут оставить жалобы на отсутствие стимулирующих выплат. Предусмотреть раздел для обращений медиков поручил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании 15 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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В инструкции к пользованию "горячей линии", говорится, что она предназначена "для медицинских работников, не получивших полагающиеся выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска заражения Covid-19".

"В заявлении необходимо указать наименование региона, в котором вы работаете, категорию медицинских работников, наименование медицинской организации, а также месяц, за который не получены выплаты", - сообщается на портале госуслуг.

Как уже сообщала "РГ", 15 мая на совещании, посвященном строительству медцентров, Владимир Путин возмутился ситуацией с доплатами медикам, назвав их "бюрократической канителью".

Премьер-министр России Михаил Мишустин в субботу, 16 мая, заявил, что ситуация с задержками любых выплат медицинским работникам за борьбу с коронавирусом не должна повториться.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Прошу вас вместе с руководителями регионов мониторить не только доведение средств до медучреждений, но и выплаты каждому конкретному медработнику, и об этом мне доложить в понедельник (18 мая)", - приводят слова премьера "Вести".

Средства на обеспечение выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, были выделены бюджетам субъектов РФ в соответствии с Постановлением правительства РФ № 484 от 12 апреля 2020 года.

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