Названа дата проведения совета постпредов стран Содружества

Подготовка к очередному заседанию Совета глав правительств стран Содружества, которое было анонсировано в формате видиоконференции на 29 мая, включено в повестку заседания совета представителей государств СНГ. Оно состоится в Исполнительном комитете СНГ в белорусской столице 19 мая тоже в дистанционном формате. Это стало известно из источника в Исполкоме международной организации.

Стало известно, в частности, что на предстоящей встрече планируется подвести итоги и заседания Совета министров иностранных дел СНГ, наметив задачи по реализации принятых на нем документов.

Как уже информировал "СОЮЗ", заседание СМИД СНГ состоялось четыре дня назад в формате видеоконференции. Участие в нем приняли главы внешнеполитических ведомств всех стран Содружества, за исключением Украины. Министры рассмотрели 14 вопросов, охватывающих широкий спектр направлений взаимодействия в формате СНГ.

Они обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам, обсудили вопросы взаимодействия по решению задач, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Особое внимание было уделено тематике 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

А в повестку дня предстоящего заседания, пояснили в Исполкоме, включено около двух десятков вопросов, касающихся взаимодействия государств Содружества в экономической, транспортной, строительной, энергетической сферах, а также в области образования, туризма, спорта, культуры, молодежного сотрудничества и обеспечения безопасности.