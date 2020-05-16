Озвучены детали провокации в ходе онлайн-акции "Бессмертный полк"

Представители общероссийского общественного движения "Бессмертный полк" рассказали подробности провокации с фотографиями нацистов. Модераторам удалось отследить и заблокировать порядка 20 тысяч хулиганских анкет и примерно 600 IP-адресов, с которых их отправляли, сообщил руководитель исполкома Артем Хуторской.

"Среди заблокированных анкет есть и хулиганские, и откровенно нацистские, и просто глупые несуразности. Анкеты сыпались в таком количестве, что пришлось просматривать их буквально "всем миром", объединив усилия автоматических программ и волонтеров", - цитирует Хуторского "Московский Комсомолец".

Анализируя новый опыт проведения масштабной акции "Бессмертный полк", Артем Хуторской отметил, что такой формат возможно сохранить для тех, кто не может присутствовать на мероприятии.

Напомним, 9 мая шествие "Бессмертного полка" прошло в режиме онлайн. Под различными именами злоумышленники загрузили фотографии Гитлера, Гиммлера и других нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом. В Следственном комитете установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы.